Всероссийские Васильевские чтения пройдут в Солнечногорске

Жителей Солнечногорска приглашают принять участие во Всероссийских Васильевских чтениях, которые пройдут под темой «Путь к Великой Победе». Главными событиями станут конкурсы творческих работ по произведениям Бориса Васильева и акция «Читаем Бориса Васильева».

Принять участие могут все желающие, кому откликается творчество писателя-фронтовика.

Заявиться можно на конкурсы можно с сочинением, эссе, рассказом, авторским стихотворением, художественным чтением прозы и стихотворений, театральной постановкой (инсценировкой), рисунками и иллюстрациями, а также со скульптурами. Конкурс скульптуры появился с этого года.

Подробные условия участия и требования к работам можно узнать в группе «ВКонтакте» «Всероссийские Васильевские чтения». Заявки и работы принимают до 1 марта.

Акцию «Читаем Бориса Васильева» проведет Центральная детская библиотека в Солнечногорске, которая носит имя писателя.

«Всероссийские Васильевские чтения состоятся в рамках программы, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году мира и единства в борьбе с нацизмом. Этой теме близки большинство произведений Бориса Васильева», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Виктория Куракова также добавила, что Борис Васильев сам прошел войну и стал одним из талантливейших представителей лейтенантской прозы. Последние десятилетия, без малого 40 лет, он прожил в Солнечногорске.

Борис Васильев — автор таких известных произведений, как «А зори здесь тихие…», «Завтра была война», «В списках не значился», «Офицеры», «Аты-баты, шли солдаты…», «Не стреляйте белых лебедей», а также рассказов «Экспонат №…», «Пятница», «Ветеран» и многих других.

Организаторы XI Всероссийский Васильевских чтений: председатель Лидия Майорова, сопредседатель Анна Сучкова, Русский союз писателей, «Русская Академия Нравственности» и Всероссийская организация «Офицеры России».

«Васильевские чтения» были инициированы 11 лет назад преподавателем гимназии № 6 Лидии Майоровой и в 2022 году получили статус всероссийских. В прошлом году более тысячи участников из 24 субъектов России, а также из Беларуси и Китая прислали свои творческие работы на конкурс.