Всероссийские уроки о культуре безопасности провели в колледже «Подмосковье»

Всероссийские уроки о культуре безопасности прошли в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье». Их посвятили Дню гражданской обороны России.

Тематические уроки были направлены на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности, отметили в Минобразования региона. Преподаватели продемонстрировали применение общевойскового защитного костюма, рассказали о правилах оказания первой помощи, а также о действиях при пожаре.

Студентам также рассказали об истории создания гражданской обороны. Они посмотрели тематические фильмы, нарисовали плакаты и отработали приемы оказания первой помощи. В завершение занятия провели викторину.

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