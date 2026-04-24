Всероссийские учения по противодействию терроризму прошли в Чехове

В мероприятии приняли участие заместитель главыокруга Светлана Баранова, сотрудники МЧС России, Росгвардии, МВД, Единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас».

По легенде на территорию образовательного учреждения проник злоумышленник. С собой у него холодное оружие или неопознанный предмет. Реагировать нужно очень быстро. Охрана тут же оповестила сотрудников, нажала тревожную кнопку и вызвала экстренные службы. Пока преступник пытался попасть в забаррикадированные кабинеты, на место оперативно прибыли сотрудники силовых структур. Они задержали мужчину и сопроводили в машину. Дети и сотрудники — в безопасности. Но только до тех пор, пока не начинается следующий сценарий — атака БПЛА. Тут за дело взялись спасатели.

По тревоге воспитатели детского сада вывели детей из группы и разместили вдоль несущих стен без окон. Параллельно сработала пожарная сигнализация. На третьем этаже возникло задымление после падения БПЛА. Сотрудники полиции оценили обстановку, после чего спасатели помогли эвакуировать детей в безопасное место. Все действия экстренных служб и сотрудников образовательных учреждений курировал оперативный штаб.

Отработка действий в случае различных происшествий в округе ведется на постоянной основе. Это помогает не только усвоить и закрепить правила поведения, но и устранить недочеты, которые могут стоить времени и жизни.

«Навык был сформирован, а это очень важно для безопасности образовательного процесса, для спасения жизни каждого ребенка и каждого сотрудника школы. Мы обязательно подведем с коллегами итоги, выявим имеющиеся узкие места, чтобы в дальнейшем усовершенствовать работу, потому что безопасность детей — это приоритет», — отметила директор Любучанской СОШ Ирина Резвина.

Аналогичная тренировка прошла в техникуме в Новом Быту. Как показывает практика, регулярные учения помогают выработать оперативность и слаженность действий всех спецслужб, сотрудников социальных объектов и детей.