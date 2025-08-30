Всероссийские учения по безопасности образовательных учреждений прошли в Чехове

Масштабная антитеррористическая тренировка состоялась в гимназии № 7 в Чехове. На ней отработали ситуацию проникновения вооруженных лиц на территорию школы и размещения в ней взрывчатых устройств.

По сценарию злоумышленники проникли в здание через забор, оставили неопознанную коробку, а сотрудники учреждения оперативно активировали тревожную кнопку и сообщили в службу спасения. На место прибыли специалисты «Росгвардии», полицейские, медики и спасатели.

Они задержали и обезвредили нарушителей, провели проверку помещений, эвакуацию учеников и персонала, а также обследовали территорию. Спецслужбы действовали слаженно.

«Мы увидели, как четко отработаны все структурные моменты, как к нам приехали все службы быстрого реагирования, как успешно были нейтрализованы террористы, которые попытались проникнуть на территорию школыю Мы четко верим в то, что наши дети будут в безопасности», — сказала директор гимназии № 7 муниципального округа Чехов Елена Рубцова.