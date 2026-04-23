Всероссийские учения по антитеррористической безопасности прошли в Подмосковье 21 и 22 апреля. В них участвовали более четырех тысяч образовательных организаций.

Как рассказали в управлении региональной безопасности, специалисты отработали действия при теракте, в том числе с применением беспилотников. В тренировке участвовали четыре тысячи учреждений.

Сотрудники и учащиеся отработали действия при вооруженном нападении, а также при срабатывании взрывного устройства, доставленного дроном.

«Такие мероприятия направлены на повышение готовности специалистов к оперативному реагированию и минимизацию последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование навыков координации действий сотрудников образовательных организаций и экстренных служб», — отметили в ведомстве.