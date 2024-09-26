Всероссийские соревнования студентов-биологов прошли в Большом Серпухове

Научный студенческий турнир биологического профиля состоялся в Пущине. В нем участвовали 16 команд из ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

«БиоТурнир» проводится по инициативе Пущинского научного центра биологических исследований в течение 11 лет. Целью таких соревнований является привлечение молодых людей в науку.

Студенты могут показать свой уровень знаний, помериться силами с соперниками, а в будущем получить работу в крупнейших фармацевтических компаниях.

Отобранные по итогам шести региональных и заочного онлайн-этапа участники решали научные задачи экологии, биотехнологии, регенеративной медицины и молекулярной биологии. Они также смогли познакомиться с лабораториями и наукоемкими производствами, чтобы в будущем сделать свой профессиональный выбор.

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