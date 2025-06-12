Всероссийские соревнования поисковых отрядов начались в Воскресенске
Соревнования пройдут в Тужилкином лесу в Воскресенске для поисковых кинологических расчетов. Участники будут соревноваться пять дней.
Количество заявок отряду «ЛизаАлерт» увеличивается в разы. К счастью, на помощь спасателям приходят добровольцы с собаками — участники кинологического направления отряда «К9». Как раз для них в начале сезона уже шестой год подряд проводятся соревнования.
«Данные соревнования помогают нам поддерживать интерес участников движения к этому направлению. Мы тренируем собак для поиска людей, но мы не всегда находим людей, и надо поддерживать интерес собаки. Эти соревнования помогают нашему движению жить, развиваться и наполняться новыми людьми», — сказала участница отряда «Оникс Старт» Любовь Панфилова.
Впервые соревнования провели в Казани. Затем были Челябинск, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Светлана Сушкова неизменно участвует во всех состязаниях, а в прошлом году стала организатором турнира в своем родном городе.
«Мы справились со своей задачей хорошо. Это были одни из лучших соревнований, которые проводились на эту тему. Зная о том, что ребятам может понадобиться наш опыт, мы приехали в качестве помощников», — добавила участница отряда «Оникс Старт» Светлана Сушкова.
В соревнованиях участвуют не только хорошо зарекомендовавшие себя лабрадоры и бордер-колли. Для молодого и обаятельного Атоса, южнорусской овчарки, эти соревнования — первое серьезное испытания. Занимается поиском он лишь полгода, до этого выступал исключительно на выставках.
«Порода, если читать энциклопедию, считается серьезной, злобной и охранной. Но это совершенная неправда, и Мария Зубова говорит, что неважно, какая порода, важно, как занимаются с собакой», — сказала участница отряда «Вега» Ирина Артемова.
Программа включает личные и командные зачеты. Человек и четвероногий напарник ищут условно-пострадавших в лесном массиве и на техногенных завалах. Поисковые работы проходят днем и ночью, а в роли заблудившихся выступают студенты воскресенского колледжа. Они же помогают и в организации соревнований.
«Помимо традиционного поиска пострадавших в лесной и техногенной среде в программу включены сложные элементы альпинизма, преодоление водных преград различной сложности, а также практическое оказание первой медицинской помощи. Новинка этого года — смешанный этап, задуманный как платформа для обмена опытом и установления профессиональных контактов между командами. После жеребьевки участники будут объединены в смешанные группы, что позволит им познакомиться, поделиться наработками и взаимодействовать в нестандартных условиях», — рассказала главный организатор соревнований и инструктор поисково-спасательного отряда «ПУЛЬС», эксперт кинологической службы «Лиза Алерт» Анастасия Садовская.
Ночные этапы предполагают использование специального оборудования и повышенную концентрацию внимания как со стороны кинологов, так и со стороны их четвероногих напарников.
В состав судей вошли ведущие эксперты-кинологи, сотрудники МЧС России и опытные спасатели-добровольцы. В соревнованиях примут участие команды из России, включая Москву, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Саров. За несколько дней они оценят их физическую подготовку и то, насколько хорошо сборные сработались.