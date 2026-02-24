Всероссийские соревнования по тхэквондо прошли в округе Пушкинский

В Ивантеевке на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» прошел 14-й Кубок «Спектра» по тхэквондо, собравший более 250 участников. 22 февраля на соревнования приехали спортсмены и зрители из Москвы, Московской и Тверской областей, а также из Республики Татарстан — бойцы, их наставники, судьи и многочисленные болельщики.

Организаторы турнира отметили, что основной целью Кубка является не только выявление сильнейших, но и популяризация здорового образа жизни. Тхэквондо учит не только навыкам самозащиты, но и способствует гармоничному развитию личности, воспитывает характер и силу духа у подрастающего поколения.

Активно участвуют в этом виде спорта и девочки: юные спортсменки демонстрируют высокий уровень подготовки и добиваются не менее впечатляющих результатов, чем мальчики. Всего по итогам фестиваля было разыграно 185 комплектов наград.