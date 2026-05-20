Всероссийские соревнования по танцевальному спорту завершились в Лобне

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

На четыре дня Дворец спорта «Лобня» стал главной танцевальной площадкой страны.  Соревнования собрали более полутора тысяч участников из 53 регионов России.

На паркете состязались как опытные спортсмены, так и совсем юные танцоры. Возраст участников составлял от семи до 30 лет. В состав жюри вошли 55 судей, представляющих различные регионы России. Они оценивали чувство ритма, темп, хореографию, изгибы тела, положение ног, артистизм и даже внешний вид.

Турнирная программа включала в себя европейскую и латиноамериканскую программу, двоеборье и, конечно, торжественную церемонию открытия соревнований, на которой участников приветствовали депутат Государственной думы Денис Кравченко, глава Лобни Анна Кротова и организаторы соревнований.

Большие танцевальные турниры Лобня принимает не в первый раз. У организаторов накоплен большой опыт их проведения, и каждый раз соревнования проходят на самом высоком уровне.

С лучшими танцевальными парами страны в Лобне попрощались ненадолго. Уже в конце этого года в округе пройдут очередные всероссийские соревнования, и на гостеприимный паркет Дворца спорта вновь выйдут те, кто посвятил себя одному из самых красивых видов спорта.

