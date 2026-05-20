Всероссийские соревнования по танцевальному спорту завершились в Лобне

На четыре дня Дворец спорта «Лобня» стал главной танцевальной площадкой страны. Соревнования собрали более полутора тысяч участников из 53 регионов России.

На паркете состязались как опытные спортсмены, так и совсем юные танцоры. Возраст участников составлял от семи до 30 лет. В состав жюри вошли 55 судей, представляющих различные регионы России. Они оценивали чувство ритма, темп, хореографию, изгибы тела, положение ног, артистизм и даже внешний вид.

Турнирная программа включала в себя европейскую и латиноамериканскую программу, двоеборье и, конечно, торжественную церемонию открытия соревнований, на которой участников приветствовали депутат Государственной думы Денис Кравченко, глава Лобни Анна Кротова и организаторы соревнований.