Всероссийские соревнования по спортивному самбо стартовали в Можайске

В Можайском городском округе стартовали XIV Всероссийские соревнования по спортивному самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин «Бородино-2024». Этот турнир стал первым проводимым в стенах нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал».

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев отметил, что новый комплекс полностью оснащен для приема турнира такого высокого уровня. Просторные залы для борьбы, современные раздевалки и медицинский кабинет — все это позволяет участникам и гостям оценить достоинства этого нового спортивного сооружения и показать свои лучшие результаты. На ковры вышли более 150 спортсменов из более чем 30 регионов России, включая представителей новых регионов.

Особенно приятным моментом стало вручение можайскому самбисту Ивану Тюхлову удостоверения и знака «Мастер спорта России международного класса по самбо». В 2023 году Иван завоевал титул победителя первенства мира по боевому самбо среди юниоров и первенства России по боевому самбо.

Победители соревнований в Можайском округе получат право на присвоение звания «Мастер спорта России по самбо».

Напомним, что 17 августа состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Арсенал», который стал домашней ареной для более чем 500 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

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