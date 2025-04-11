Всероссийские соревнования по шашкам прошли в Химках

В Подмосковье состоялся региональный этап всероссийского турнира по шашкам среди школьников. В соревнованиях участвовали команды из разных городов области, прошедшие отборочные этапы.

На базе школы № 31 в Химках прошел региональный тур Всероссийских соревнований «Чудо-шашки». Участие приняли 30 школьных команд, отобранных по результатам муниципальных и предварительных этапов. Всего в турнире соревновались 1,5 тысячи учеников из различных городов Московской области.

Мероприятие организовали Министерство физической культуры и спорта, Министерство образования Московской области и региональная Федерация шашек.

«„Чудо-шашки“ — это традиция, и мы гордимся, что продолжаем ее в Подмосковье. Эти соревнования учат молодых спортсменов стратегии, терпению и уважению к сопернику. И, конечно, дарят радость победы и дух здоровой конкуренции», — отметил президент Федерации шашек России, депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.

Победители регионального этапа представят Московскую область в финале Всероссийских соревнований, который состоится в мае. Турнир проводится с 1966 года и объединяет школьников со всей страны.