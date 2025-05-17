Всероссийские соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу прошли в Серпухове

В деревне Васильевское прошли традиционные соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу на Кубок «Красные Крылья». Турнир, который проводится уже более 15 лет, в этом году посвящен 80-летию Великой Победы.

Масштаб события впечатляет: около 200 участников из разных регионов страны, тщательно подготовленная трасса длиной в несколько километров, профессиональное судейство и комфортные обзорные площадки для зрителей.

Организатором соревнований выступила спортивная школа «Зубренок» под руководством Евгения Серякова при поддержке Министерства спорта Московской области.

«Мощный мотоцикл с ревущим мотором — мечта каждого мальчишки. Помню, как в юности впервые сел на „Урал“, и до сих пор помню тот драйв и адреналин. Сегодня на мототрассе в Васильевском снова ощутил эти эмоции: энергия и спортивный азарт гонщиков были на высоте и вдохновляли всех вокруг», — сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Алексей Шимко.

Он также поблагодарил организаторов за высокий уровень подготовки соревнований и трассы.