Всероссийские соревнования по мотобиатлону прошли в Дмитровском округе

На территории детского оздоровительного лагеря «Призыв» у деревни Киндяково Дмитровского муниципального округа впервые прошел патриотический мотобиатлон. Участниками состязаний на скорость, мастерство вождения и боевую выучку стали свыше 70 экипажей из разных регионов России.

Мероприятие организовали дмитровский мотоклуб «Ночные Волки» и дмитровское районное отделение Всероссийской организации «Боевое Братство». К состязаниям присоединились и ветераны специальной военной операции, в том числе бойцы Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого благоверного князя Александра Невского.

«Для нас большая честь принимать такое событие на Дмитровской земле — земле воинской славы. Здесь традиции доблести и отваги нашли воплощение в современных, практических дисциплинах, объединяя людей долга и мужества», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Участники состязались в трех категориях: мотоциклы с коляской, эндуро и квадроциклы. Им предстояло преодолеть 70-километровый кольцевой маршрут с участками разной сложности.

Вторым испытанием стала специальная полоса препятствий. Участникам необходимо было продемонстрировать не только мастерство вождения, но и сплоченность команды во время стрельбы, штурма здания и эвакуации условного раненого.

Отметим, что патриотические мотобиатлоны проводят для подготовки мотоциклистов к действиям в экстремальных, приближенных к боевым условиях.