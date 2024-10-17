Всероссийские соревнования по конькобежному спорту стартовали в Коломне

«Кубок Коломенского Кремля» собрал в Коломне конькобежцев из 25 регионов страны. Лучших спортсменов выявят в течение трех дней.

Всероссийские соревнования пройдут в конькобежном центре «Коломна». В них поучаствует около 400 спортсменов со всей России, а также из Республики Беларусь.

За победу в личных зачетах поборются мужчины, женщины, юниоры, юниорки, а также девушки и юноши 16-17 лет. Для них подготовлены дистанции от 500 метров до пяти километров.

Организовали Кубок Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту. На сайте Союза будет идти онлайн-трансляция соревнований 18 и 19 октября.

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