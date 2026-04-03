Всероссийские соревнования по конькобежному спорту проведут в Коломне

В Московской области готовятся к проведению традиционных всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Коломенский лед». В этом году они пройдут уже в 16-й раз.

Турнир соберет более 100 участников — на лед выйдут спортсмены старше 30 лет, представляющие разные регионы страны.

Состязания рассчитаны на опытных конькобежцев и охватят широкий диапазон дистанций. Участники будут бороться не только за медали, но и за улучшение личных результатов.

«Коломенский лед» давно зарекомендовал себя как турнир, где спортсмены старших возрастных категорий демонстрируют высокий уровень подготовки.

Так, в прошлом сезоне представитель Омской области Сергей Логинов в своей возрастной группе показал результат на дистанции 10 тысяч метров, превзошедший мировое достижение.

Организацию соревнований обеспечивают Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту при поддержке профильного министерства региона.

Соревнования пройдут 4 и 5 апреля на льду конькобежного центра «Коломна» и станут финальной точкой сезона 2025–2026 годов.