Всероссийские соревнования по конькобежному спорту проведут в Коломне в сентябре

С 9 по 11 сентября ледовая арена Конькобежного центра «Коломна» станет главной площадкой для всероссийских соревнований на призы спортивного объекта. Об это сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На дистанциях свои сил испытают более 150 атлетов из пятнадцати регионов страны.

участников охватывает Татарстан, Удмуртию, Санкт-Петербург, Красноярский край, а также Архангельскую, Владимирскую, Вологодскую, Ивановскую, Кировскую, Московскую, Мурманскую, Нижегородскую, Саратовскую, Омскую и Тамбовскую области.

Соревновательная программа рассчитана на разные поколения спортсменов: от мужчин и женщин старше двадцати лет до юниоров (18–19 лет) и юношей (16–17 лет).

Расписание турнира: 9 сентября — заезд команд, официальная тренировка, комиссия по допуску и жеребьевка; 10 сентября — старты на 500 и 1500 метров во всех возрастных категориях; 11 сентября — мужчины пробегут 1000 и 5000 метров, остальные категории разыграют медали на 1000 и 3000 метров.

Турнир проведут при поддержке государственной программы «Спорт России».