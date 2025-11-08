Всероссийские соревнования по конькобежному спорту прошли в Коломне

Старты для юниоров и юниорок проходили с шестого по восьмое ноября на одной из лучших ледовых арен страны. За призы городского округа Коломна боролись 160 молодых спортсменов из 20 регионов России и Республики Беларусь.

Всероссийские соревнования открыли серию Кубков Союза конькобежцев России для спортсменов в возрасте 18-19 лет. Участники турнира в течение трех дней состязались в скорости и мастерстве на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров, а также в командных забегах-спринтах, командных гонках и масс-старте.

«Особое внимание в нашем центре уделяют детям, подросткам и молодежи, ведь они будущее Коломны, наш спортивный и трудовой потенциал. Желаю юниорам успешных стартов и хочу порекомендовать равняться на лидеров нашей сборной — без учета опыта старших спортсменов добиться успеха молодежи будет очень сложно», — приветствовал участников соревнований директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов.

В первый же день турнира на высшую ступень пьедестала поднялась коломенская спортсменка. Ксения Сиразева завоевала золото на дистанции 500 метров, показав результат 39,11 секунды.

Организаторами Всероссийских стартов выступили Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту.