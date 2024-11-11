Всероссийские соревнования по конькобежному спорту прошли в Коломне

В ледовом центре «Коломна» прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На Призы Городского округа Коломна», являющиеся первым этапом Кубка Союза конькобежцев России. В соревнованиях юниоров 18-19 лет приняли участие 127 спортсменов из 26 регионов России, а также из Республики Беларусь.

Команда Московской области показала выдающиеся результаты, завоевав четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Особенно отличились коломенские спортсмены, воспитанники спортивной школы «Комета». Сергей Бобков, Савелий Пронин и Владимир Гилюк установили новый рекорд Конькобежного центра «Коломна» в командном забеге-спринте.

Начальник отдела государственного регулирования деятельности спортивных федераций Департамента государственного регулирования в сфере спорта Максим Викторович Баканов поздравил спортсменов с их достижениями. Главный судья соревнований Дмитрий Исупов отметил высокие результаты коломенских конькобежцев, в частности, успехи Марии Логиновой, Марии Сыряной и Ксении Сиразевой, которые заняли весь пьедестал на дистанции 500 метров.

Соревнования в Коломне открыли серию Кубков Союза конькобежцев России, предоставляя юниорам возможность заработать рейтинговые очки. Тренер из Свердловской области Татьяна Руднова отметила высокое качество льда в Коломне и выразила надежду на успешные выступления своих подопечных на следующих этапах в Санкт-Петербурге.

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