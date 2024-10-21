Всероссийские соревнования по конькобежному спорту прошли в Коломне

В центре «Коломна» провели Всероссийские соревнования по конькобежному спорту. В состязаниях приняли участие 374 участника из 27 регионов страны.

В личных соревнованиях за победу боролись спортсмены из Алтайского, Красноярского краев, Владимирской, Вологодской, Кировской, Костромской областей, республик Татарстан, Коми, Удмуртия, Республики Беларусь и других. Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, девушки и юноши 16-17 лет выступили на дистанциях полкилометра, километр, полтора километра, три тысячи метров и пять тысяч метров.

«Когда мы едем на соревнования сюда, мы всегда знаем, что тут прекрасный лед, быстрый, катучий, а это очень важный фактор, он помогает показать свой лучший результат», — поделилась белорусская спортсменка Полина Сивец.

Как отметила заместитель директора Конькобежного центра «Коломна» Ирина Исаенко, ледовое покрытие для состязаний подготовили крайне тщательно.

«Для наших ледовых служб во главе с главным технологом процесс приготовления льда — настоящее священнодействие, у специалистов свои особые формулы и секреты, которые они берегут», — рассказала она.

Спортсмены из Коломны завоевали одиннадцать медалей. Сергей Бобков стал первым на трех из четырех дистанций. Конькобежка Ксения Сиразева победила в 500-метровке, заняла второе место на дистанции один километр и прибежала третьей на дистанции в полторы тысячи метров.

«Надеюсь, что эти результаты так и будут улучшаться», — сказал Главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Геннадий Гмыра.

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