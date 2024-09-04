Всероссийские соревнования по конькобежному спорту пройдут в Коломне

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Всероссийские соревнования на призы конькобежного центра «Коломна» пройдут 6 и 7 сентября. На лед выйдут более 200 спортсменов из девяти регионов России.

Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту организовали турнир в Коломне. Они планируют, что на соревнования приедут более 200 спортсменов из республики Татарстан, Архангельской, Вологодской, Кировской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Тульской областей и Санкт-Петербурга. Взрослые спортсмены и юниоры от 16 лет поборются за первое место на дистанциях от 500 до 5000 метров.

Турнир на призы конькобежного центра «Коломна» продлится два дня. Зрители смогут увидеть соревнования бесплатно.

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