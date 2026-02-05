Всероссийские соревнования по конькобежному спорту пройдут в Коломне 7 февраля

В Коломне 7 февраля пройдут открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Принять участие смогут все желающие, вне зависимости от наличия опыта.

Старты в конькобежном центре «Коломна» задуманы как массовые: попробовать свои силы могут и дети, и взрослые, которые уверенно стоят на льду или только начинают заниматься.

Соревнования «Лед надежды нашей» пройдут одновременно в 33 регионах России. В этот день на катки по всей стране выйдут более 12 тысяч человек.

В Коломне участников разделят на шесть возрастных категорий, для которых предусмотрена одинаковая дистанция — 100 метров. Это короткий заезд, который позволяет проверить скорость и реакцию, не требуя сложной подготовки.

Соревнования «Лед надежды нашей» проходят каждый год. Их главная идея — показать, что конькобежный спорт доступен каждому, а также заинтересовать как можно больше людей регулярными занятиями физкультурой.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы «Спорт России». Оно начнется в 9:10 с церемонии открытия. Уже в 9:20 на лед выйдут самые юные участники, а в 10:20 состоится первое награждение.

Затем, в 10:40, стартуют заезды для подростков, юниоров и взрослых. Итоги второй части соревнований подведут в 11:40.