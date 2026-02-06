Всероссийские соревнования по конькобежному спорту пройдут в Коломне

В субботу, 7 февраля в конькобежном центре «Коломна» пройдут открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Уникальность этого, ставшего уже традиционным турнира, в том, что в забегах может принять участие каждый любитель конькобежного спорта с любым уровнем подготовки.

К участию во всероссийских соревнованиях приглашаются все желающие старше 9 лет. Забеги пройдут по шести возрастным группам. Всем спортсменам предложат преодолеть единую дистанцию — 100 метров. Победителей и призеров в каждой группе наградят медалями и дипломами министерства спорта РФ.

«Старты „Лед надежды нашей“ проводятся в рамках реализации государственной программы „Развитие физической культуры и спорта“. Цель турнира — популяризация конькобежного спорта, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Отметим, что в этом году подобные соревнования пройдут в один день в 33 субъектах России, ожидается участие более чем 12 тысяч человек», — рассказали в конькобежном центре «Коломна».

