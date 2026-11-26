Кобудо в переводе с японского означает «старинный воинский путь», и его с достоинством прошли около трехсот спортсменов из 12 регионов России на чемпионате и первенстве. На татами вышли участники от шести до 18 лет и старше.

Среди спортсменов был 27-летний подольчанин Никита Стародубцев, который с нунчаками, бои саями на «ты» с 12 лет. Его кимоно украшает черный пояс. Никита завоевал первое место. Несмотря на то, что он весит 76 килограммов, ему достались соперники другой категории: один весом 106 килограммов, а второй — более 90.

В соревнованиях участвовали и те, кто только начинает свой воинский путь. Обладатели желто-зеленых поясов Илья Власов и Игорь Пчелинцев приехали из Саратова, они занимаются с четырех лет, сейчас им 11.

Чемпионат и первенство по кобудо проходят в округе уже в 29-й раз. Всероссийские соревнования — это промежуточная точка перед стартом международных состязаний, которые пройдут в следующем году.