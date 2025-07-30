Всероссийские соревнования по грэпплингу прошли в Наро-Фоминске

Турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги принимал культурно-спортивный комплекс «Нара». Более 60 спортсменов состязались за награды в обеих дисциплинах и в восьми весовых категориях, а также за право войти в сборную России и поехать на чемпионат мира в Сербию.

В этом году соревнования посвятили памяти заслуженного тренера России Ризвана Бочкаева. Во многом благодаря ему в 2011 году в России появилась Федерация грэпплинга. Сейчас президентом Всероссийской федерации грэпплинга является глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Его кандидатуру единогласно поддержал на голосовании весь коллектив федерации.

Проведение таких турниров по грэпплингу уже стало для Наро-Фоминска одной из славных спортивных традиций. Ведь очень многие всероссийские соревнования с участием лучших единоборцев проходят именно здесь.

«Такие турниры подтверждают: Наро-Фоминск — настоящая столица грэпплинга. Мы создаем все условия, чтобы спортсмены росли, побеждали и прославляли Россию на международной арене», — отметил Роман Шамнэ.