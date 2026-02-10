Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе прошли в Подольске

Турнир состоялся в 18-й раз и собрал 200 спортсменов из 25 регионов страны. За призы боролись юноши в возрасте до 16 лет, в том числе около 20 спортсменов из Подольска.

Соревнования оценивала бригада во главе с судьей всероссийской категории Андреем Додоновым. За ходом поединков наблюдал почетный гость — чемпион Европы и СССР Владислав Ивлев, который пожелал участникам серьезного отношения к борьбе для достижения высоких результатов.

Одним из триумфаторов турнира стал житель Подольска Андрей Фомичев. Проигрывая по ходу финальной схватки со счетом 8:2, он смог одержать победу на последней минуте, тем самым выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Андрей занимается борьбой восемь лет и уже имеет в своем активе победы и призовые места на первенствах Московской области и Центрального федерального округа.

Победителям и призерам соревнований вручили кубки, медали и грамоты.