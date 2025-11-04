Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе прошли в Мытищах

Состязания проходили в Центре единоборств спорткомплекса «Строитель». В них участвовали юноши в возрасте от 13 до 15 лет из 18 регионов России: Владимирской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской областей, а также ЛНР и других.

Напомним, что турнир по этому виду спорта проводится в Мытищах с 2022 года. Первый был посвящен 300-летию прокуратуры России. После соревнования проходили под эгидой областного ведомства, а уже в 2024 году они стали всероссийскими.

Турнир организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».