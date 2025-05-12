Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе прошли в Балашихе

В спортивной школе олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетил депутат Совета депутатов городского округа Балашиха и директор СШОР «Метеор» Евгений Николаев.

Турнир объединил юных борцов до 16 лет из 13 регионов России, с сильным представительством Московской области.

Участников приветствовали ветераны Вооруженных сил РФ, полковники в отставке Алексей Дедов и Эдуард Гончаров, участвовавшие в боевых действиях в горячих точках. Они обратились к молодым спортсменам с напутствием, подчеркнув важность не только физической подготовки, но и воспитания патриотизма, стойкости и готовности защищать Родину.

Президент Федерации борьбы Московской области Армен Григорян также выступил с речью, отметив значение соревнований для развития спорта и пожелав атлетам ярких поединков и стремления к победе.

Школа «Метеор», основанная в 2004 году, предлагает тренировки по множеству дисциплин, включая греко-римскую борьбу, футбол, плавание, бокс, художественную гимнастику, баскетбол и йогу. Школа стабильно входит в пятерку лучших спортивных учреждений Московской области и активно участвует в региональных и партийных программах, таких как «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и «Поддержка семей СВО».