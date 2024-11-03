Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе начались в Мытищах

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе стартовали в Мытищах. В турнире принимают участие более 120 спортсменов из Москвы, Московской, Владимирской, Калужской, Мурманской, Ярославской, Тульской, Ленинградской и Самарской областей.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, это турнир начинался как региональное мероприятие, но сегодня он уже имеет всероссийский статус.

«Среди участников — представители девяти регионов. Желаю всем спортсменам уважать друг друга и обойтись без травм. И поздравляю с предстоящим праздником — Днем народного единства!» — сказал Абаренов.

Состязания проходят в мытищинском Центре единоборств со 2 по 4 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».