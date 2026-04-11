Всероссийские соревнования по городошному спорту начались в Подольске

В этом году в состязаниях «Меткие биты» участвуют 130 спортсменов из 11 регионов России, а также впервые — команда из Белоруссии. Турнир традиционно проводят среди участников от 11 до 19 лет.

Соревнования проходят в двух возрастных группах: юноши и девушки 11–14 лет, а также 15–19 лет. Первыми на площадку вышли спортсмены в личной дисциплине «городки классические».

Исполнительный директор Федерации городошного спорта России Александр Ватагин отметил, что для многих участников важно не только завоевать медаль, но и достойно представить свой регион. Белорусская команда, по словам тренера Ларисы Поповой, приехала к друзьям и хорошим знакомым, настроена дружественно и намерена показать хорошую игру.

Соревнования продлятся неделю. Главный приз здесь — не медаль, а возможность проверить свои силы и умения на всероссийском уровне.