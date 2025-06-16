Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике прошли в Звенигороде

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике в формате Премьер-лиги прошли в Звенигороде. Арена спорткомплекса «Кузнечик» собрала лучших представителей этого грациозного, но невероятно силового вида спорта.

Побороться за победу на ковер и снаряды вышли хозяева турнира — звенигородские гимнасты, а также команда «Тигр» из Владимира. Инициатором турнира, как и год назад, стал олимпийский чемпион Никита Нагорный — человек, для которого гимнастика стала делом жизни.

Программа включала выступления на кольцах, брусьях, перекладине, а также динамичные вольные упражнения: от каждой команды на каждом снаряде выступали по три спортсмена. Накал борьбы ощущался до последнего выхода.

Победу со счетом 29:22 одержала владимирская команда. Завершилось мероприятие эффектными показательными номерами акробатов.

Следующие соревнования у звенигородцев не за горами — уже 22 июня они встретятся с гимнастами из Москвы. Поединок пройдет на домашней арене в спорткомплексе «Кузнечик» и обещает быть не менее зрелищным.