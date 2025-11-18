Всероссийские соревнования по гимнастике прошли в Наро-Фоминске

Турнир по спортивной гимнастике «Кубок городов воинской славы» собрал в Наро-Фоминске юных спортсменов со всей России. За медали боролись представители семи регионов — от Москвы и Подмосковья до Курска и Воронежа.

Юные гимнасты не только демонстрировали свое спортивное мастерство. Например, воспитанники «Трудовых резервов», помимо энергичного «Спортивного марша», подготовили проникновенную композицию «Дети Земли — мир без войны».

Спортивной школе «Трудовые резервы», в которой проходил турнир, вручили символ памятной стелы города воинской славы Наро-Фоминска от Союза городов воинской славы. Этот подарок займет почетное место в учреждении.

Все участники турнира получили памятные медали и сувениры.