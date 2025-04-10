Всероссийские соревнования по гандболу пройдут в Чехове с 11 по 13 апреля

В Чехове с 11 по 13 апреля пройдут крупнейшие в России любительские соревнования по гандболу «Герои Города». Участие в турнире примут свыше 59 спортивных коллективов из 11 городов.

Состязаться будут мальчики и девочки до 13 лет, девушки, юноши, женщины, мужчины-любители, а также мужчины-профессионалы. Эти соревнования станут юбилейными — их проведут уже 15-й раз.

​«А ведь это единственный в своем роде любительский турнир такого масштаба. С каждым годом, и это не преувеличение, наши состязания только растут во всех смыслах», — отметил генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

В рамках соревнований пройдут автограф-сессии со знаменитыми спортсменами Сергеем Шельменко, Еленой Пахомовой (Дмитриевой) и Алексеем Каманиным.

Вход на матчи для зрителей будет свободным во все дни.

Расписание игр опубликовано в официальном сообществе турнира. Там же позже появятся итоги матчей.