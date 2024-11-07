Всероссийские соревнования по фехтованию прошли в Химках

Баскетбольный центр «Химки» стал площадкой для проведения Всероссийского турнира по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян. Всего участие в соревнованиях приняли 400 человек со всех уголков страны.

Состязания провели среди юниоров до 15 лет. Победители турнира получили памятные призы и сувениры.

Напомним, ранее в округе организовали Кубок Подмосковья по фехтованию. Спортсмены из Химок заслужили медали всех трех категорий, заняв первое, второе и третье места. Боролись за первенство на турнире свыше 50 фехтовальщиков.

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