Всероссийские соревнования по фехтованию пройдут в Химках

Всероссийские соревнования по фехтованию на призы Яны Егорян начались в Химках. В них примут участие свыше 250 спортсменов, из которых 60 представят Подмосковье.

​Как рассказали в подмосковном Минспорте, в первом турнире соревновались саблисты из 12 регионов России. Почетными гостями стали олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева, олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай, серебряный призер Олимпиады Александр Красных и другие.

«Мы очень рады, что первый всероссийский турнир Яны Егорян проходит в Подмосковье. Он собрал свыше 250 спортсменов. Мы планируем его расширять, каждый год будем делать эти соревнования еще более масштабными, более статусными», — отметил министр спорта области Дмитрий Абаренов.

Турнир пройдет с 5 по 7 ноября в баскетбольном центре «Химки».

Впервые соревнования прошли в 2021 году и имели муниципальный статус.