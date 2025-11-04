Всероссийские соревнования по фехтованию имени Яны Егорян пройдут в Химках

Завтра, 5 ноября, в Химках стартуют традиционные состязания по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. В них поучаствуют более 400 спортсменов.

Участники из разных регионов России и стран СНГ поборются за призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян. Они выступят в индивидуальных и командных зачетах, групповых этапах и финалах.

Состязания будут идти до 7 ноября в баскетбольном центре «Химки». Вход для болельщиков свободный.

5 ноября за победу сразятся юноши и девушки в группах и Т128. 6 ноября определят победителей в категориях Т64-Т8, Т8 и финалах. 7 ноября пройдут командные соревнования и финалы.

Ранее мы рассказывали о том, что мастер-класс по фехтованию прошел в Химках. Его провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» и посвятили Дню основания Российского военно-морского флота.