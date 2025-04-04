Всероссийские соревнования по дрэг-рейсингу пройдут в Раменском в 2025 году

В 2025 году автодром RDRC Racepark в поселке Быково в Раменском округе превратится в главную площадку российского дрэг-рейсинга. С мая по сентябрь более 200 лучших гонщиков страны сразятся за победу в 10 крупных турнирах.

Для зрителей подготовили насыщенную программу. Помимо захватывающих гонок гостей ждут увлекательные экскурсии по автодрому, поездки на дрэг- и дрифт-такси, вертолетные прогулки и выставки тюнингованных автомобилей. Автоэнтузиасты смогут испытать свои машины на профессиональной трассе, а дети — весело провести время в игровой зоне.

Сезон начнется 24 мая, а летом состоятся еще четыре этапа. Финалом станет первый в истории Суперкубок RDRC, который запланирован на 13 и 14 сентября.

Подробное расписание и билеты доступны на официальном сайте автодрома.