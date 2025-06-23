Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту прошли в Серпухове

В Серпухове на аэродроме в Дракине провели всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. В мероприятии приняли участие 30 человек из разных уголков страны.

Трассу преодолели взрослые спортсмены, юниоры и начинающие пилоты. Они выполнили специальные элементы по заданной траектории. Правильность действий оценивали компетентные судьи.

Самый юный профессионал среди участников — семилетний Арсений Воронин из Протвина. Он становился финалистом первенства России в 2024 году, международного фестиваля Rostec-2024, гран-при России по гонкам дронов и других престижных мероприятий. Нынче юный пилот в составе команды «Транспорт Будущего» одержал победу.

Организаторами выступили Федерация авиамодельного спорта, Федерация гонок дронов, АНО «Клуб знаний» и православный военно-патриотический клуб имени князя Владимира Храброго. Соревнования прошли в рамках патриотического проекта «Успех, а единстве поколений».

Стоит отметить, что беспилотные летательные аппараты активно используются в зоне проведения СВО. Они не только атакуют врага, но и переносят небольшие грузы. Например, маленькие бутылочки воды в окопы.