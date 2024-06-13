Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту пройдут в Химках

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D пройдут в Химках 22 и 23 июня. Их посвятят памяти Валентина Глушко.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, свое мастерство управления кордовыми моделями самолетов продемонстрируют лучшие пилоты со всей страны. Участвовать в турнире будут дети, юниоры и взрослые. Они смогут получить необходимую квалификацию к грядущему чемпионату России.

Вход на соревнования для зрителей будет свободным. Мероприятие состоится на базе дома юных техников «Интеграл».

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