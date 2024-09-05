Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту пройдут в Химках

Кубок памяти советского ученого в области ракетостроения Петра Грушина проведут в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. Участие в турнире по авиамодельному спорту примут свыше 80 экипажей из 25 регионов страны, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Испытания предполагают воздушные бои. Модели класса F-2D на скорости более 150 километров в час будут нацелены на ленты управления друг друга. Турнир пройдет 7 сентября в 11:00 по адресу: Планерная, владение 1. Вход на мероприятие свободный.

Отметим, что это уже 20-е Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Кубок памяти советского ученого в области ракетостроения Петра Грушина ранее был этапом Кубка Мира. Петр Грушин — известный советский ученый, член Академии наук Советского Союза лауреат Ленинской премии, Государственной премии Советского Союза, дважды Герой Социалистического труда.

Ранее ученик Дома юных техников «Интеграл» занял первое место в юношеском зачете в классе кордовых моделей F-2D «Воздушный бой» на чемпионате России по авиамодельному спорту.

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