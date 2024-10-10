Всероссийские соревнования ловчих птиц прошли в Можайске

Межрегиональные состязания ловчих птиц в Можайске собрали сокольников из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодара. Зрители с замиранием сердца смотрели, как птицы и их наставники соревнуются в различных дисциплинах.

Соколиная охота включена в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. В нашей стране она особенно была популярна в царские времена.

В соревнованиях в основном участвуют опытные сокольники. Их подопечные — это ястребы и соколы. Реконструкция охоты, как правило, состоит из нескольких соревновательных этапов.

Охота с пернатым хищником — зрелище не для слабонервных. Как правило, жертва даже не успевает понять, откуда происходит нападение. Судьи оценивают, насколько точно и быстро справляются с этой задачей хищники.