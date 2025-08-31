Всероссийские антитеррористические учения прошли в Подольске

Фото: Главный корпус гимназии им. Подольских курсантов готовится к открытию после капремонта / Медиасток.рф

Отработку навыков при террористической угрозе провели в гимназии № 4 в Подольске. По сценарию двое неизвестных в масках проникли на территорию учреждения, также в нем обнаружили взрывчатое устройство.

По легенде охранник заметил опасность, сразу же заблокировал все двери и нажал на тревожную кнопку. Учителя с учениками забаррикадировались в классах.

Далее прибыли специалисты оперативных служб: сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции и ОМОНа. Злоумышленников задержали.

Также на место происшествия приехали саперы для разминирования взрывчатого устройства. Они успешно выполнили операцию.

В мероприятии приняли участие представители всех учебных комплексов Подольска, в том числе и дошкольных учреждений.

«Целью данной тренировки является отработка алгоритмов, действий всех участников образовательного процесса, охранной организации и алгоритм взаимодействия администрации школы с силовым блоком», — прокомментировала заместитель председателя комитета по образованию городского округа Подольск Галина Киселева.

Отметим, что подобные всероссийские тренировки проходят два раза в год. Но в самих школах учителя и ученики отрабатывают правила при внештатных ситуациях поведения ежеквартально.