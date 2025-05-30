Всероссийская выставка собак пройдет в Дмитрове 7 и 8 июня

В выставочном комплексе Maxima Park в Дмитрове 7 и 8 июня пройдет всероссийский выставочный форум «Россия-2025», который соберет свыше 10 тысяч участников. На одной площадке встретятся представители 266 пород собак – от крошечных чихуахуа до гигантских немецких догов.

На форуме выступят как чемпионы мировых выставок, так и юные таланты, делающие первые шаги в кинологии.

Особый интерес представят редкие породы, в том числе отечественные: русский той, цветная болонка и русская псовая борзая. Гости также увидят бельгийских схипперке, лхасских апсо и мексиканских ксолоитцкуинтли.

Программа форума обещает быть насыщенной. Помимо традиционных рингов и показательных выступлений, запланированы мастер-классы по кинологическому спорту, бесплатные консультации ветеринаров и фотосессии в специально оборудованной зоне.

Главными событиями станут розыгрыш «Кубка РКФ — 2025» 7 июня, а также «Кубка Москвы» и «Кубка городов-героев» 8 июня. Отдельного внимания заслуживает национальный чемпионат «Слава России — 2025», где продемонстрируют лучших представителей отечественных пород.

В рамках форума впервые пройдут необычные состязания на интеллект и ловкость. Так, в дисциплине барнхант собаки будут искать искусно спрятанных механических грызунов, а в конкурсе трюфелей животные постараются найти ценные грибы. Отдельные соревнования проведут для хендлеров в возрасте до 17 лет.

Важная часть мероприятия — забота о здоровье питомцев. Министерство сельского хозяйства Подмосковья организует мобильный пункт Государственной ветеринарной службы, где можно будет чипировать собаку и оформить документы. Ветеринары проверят паспорта животных, проведут осмотры и при необходимости окажут помощь.

Вход на форум свободный, ограничений по возрасту нет.