Всероссийская военно-патриотическая игра для девушек прошла в Домодедове

В воинской части в селе Ильинском городского округа Домодедово прошла VIII Всероссийская военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», посвященная кубку ветерана Великой Отечественной войны Марии Рохлиной. Мероприятие объединило более сотни команд из Подмосковья, Луганской народной республики и других регионов России.

Участницы продемонстрировали силу духа, знания и навыки в области военного дела. Они прошли несколько этапов: сборку и разборку автомата, марш-бросок, преодоление полосы препятствий и оказание медицинской помощи. Команда из Домодедова заняла почетное место, уступив лишь соперницам из Подольска.

«В этом году игра впервые получила статус международной. Для нас это не просто соревнования, это важный военно-патриотический проект», — подчеркнула глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Генерал-полковник Иван Морозов поздравил победителей и призеров игры. Он отметил значимость этого мероприятия.

«Игра готовит вас к службе в кадрах вооруженных сил. И чтобы вы были достойными гражданами Российской Федерации», — сказал Иван Морозов.