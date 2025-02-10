Всероссийская виолончельная академия провела мастер-класс и концерт в Клину

Всероссийская виолончельная академия 8 февраля провела в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину мастер-класс и концерт с участием известных российских музыкантов. Министерство культуры и туризма Московской области отметило, что мероприятие способствует развитию музыкального образования в стране.

Мастер-класс провел создатель и руководитель Виолончельного квартета имени Растрелли Кирилл Кравцов. На открытом уроке присутствовали не только начинающие музыканты, но и опытные артисты.

В финале мероприятия состоялся концерт, на котором виолончелисты Тихон Евланов и Илья Михайлов, а также пианист Виталий Егоров исполнили произведения Петра Чайковского, Иоганнеса Брамса, Камиля Сен-Санса, Роберта Шумана, Франца Шуберта и других композиторов.