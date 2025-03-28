Всероссийская ветеринарная конференция прошла в Ногинске

В Ногинске прошла II Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам ветеринарии. В районном доме культуры собрались эксперты со всей страны, которые обсудили актуальные профессиональные вопросы.

Темой встречи стали современные аспекты патологической анатомии и судебной экспертизы.

«Доклады очень разнообразные, связаны не только с собаками и кошками. Эксперты представят исследования про ластоногих, болезни белух и птиц. Расскажут про проведение судебно-ветеринарных экспертиз и экспертиз по выявлению ошибок», — пояснил руководитель национальной коллегии судебных экспертов Московского региона Максим Щербаков.

Он также отметил, что сейчас в ветеринарии отмечают целый ряд проблем, среди которых навязывание услуг и гипердиагностика. Во избежание таких ситуаций необходимо обращаться только к специалистам с дипломом.

«Конечно, многим удобнее, чтобы ветврач приехал на дом. Но, к сожалению, часто владельцев питомцев просто обманывают», — уточнил Щербаков.

На конференции также коснулись темы купирования анафилактического шока у собак и диагностики туберкулеза у голубей.