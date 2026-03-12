Всероссийская спартакиада школьных спортклубов для детей с ОВЗ прошла в Щелкове

В Щелкове состоялся региональный этап всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Соревнования прошли 11 марта на площадке универсального спортивного комплекса «Подмосковье».

Участниками стали 20 команд, представлявших 17 муниципалитетов Московской области. Для них подготовили программу, включающую адаптированные дисциплины: легкую атлетику, настольный теннис, спортивное многоборье и шашки.

В категории спортсменов с нарушением слуха за победу боролись команды из Коломны и Электростали. В группе участников с нарушением зрения выступили школьные клубы из Люберец, Коломны, Королева и Реутова.

Наиболее многочисленной стала категория спортсменов с нарушением интеллекта: команды выставили Серпухов, Истра, Коломна, Наро-Фоминск, Домодедово, Электросталь, Егорьевск, Сергиев Посад, Солнечногорск, Орехово-Зуево, Щелково, Пушкино, Кашира и Раменский округ.

Победители и призеры в каждой из групп представят регион на финальном этапе спартакиады. Соревнования пройдут с 28 мая по 17 июня на базе всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае.