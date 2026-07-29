Всероссийская перепись воробьев «Воробьи на кустах» пройдет с 8 по 16 августа

Очередной этап эколого-просветительской акции «Воробьи на кустах», организованной Союзом охраны птиц России, пройдет с 8 по 16 августа. Мероприятие помогает специалистам изучить состояние популяций домового и полевого воробья, а также привлечь внимание к проблеме сохранения видового разнообразия.

Организаторы акции — Всероссийское общество охраны природы, Союз охраны птиц России, Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова и другие организации и объединения.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что подобные переписи важны для оценки не только численности птиц, но и экологического состояния территорий. Численность воробьев в последние годы сокращается из-за отсутствия укромных мест на фасадах современных домов и интенсивного применения пестицидов в сельской местности.

В ходе предыдущего этапа Московская область вошла в первую тройку регионов России по количеству зарегистрированных особей.

О том, как принять участие в переписи, можно узнать на сайте: [https://vorobey.nbud.ru/instruction.pdf](https://vorobey.nbud.ru/instruction.pdf).