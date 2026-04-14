Всероссийская онлайн-олимпиада по безопасности стартует на «Учи.ру

С 14 апреля по 29 мая 2026 года на образовательной платформе «Учи.ру» пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя». Принять участие в ней могут дошкольники и учащиеся 1–11 классов, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Олимпиада направлена на формирование у детей базовых навыков безопасного поведения в повседневной жизни. Участники научатся правильно действовать в типовых ситуациях — дома, в городской среде и на природе. Задания олимпиады моделируют реальные ситуации и позволяют детям в безопасной обстановке понять, как вести себя при пожаре, утечке газа, нахождении у водоема, а также если они потерялись в городе или лесу.

«Цель олимпиады — познакомить детей с базовыми правилами безопасности и сформировать у них уверенность в собственных действиях», — отметила руководитель департамента олимпиад образовательной платформы «Учи.ру» Дарья Островская.

На прохождение олимпиады отводится 60 минут. Задания адаптированы под возраст участников: для дошкольников подготовлены 5 заданий, для школьников — 7.

В дополнение к олимпиаде МЧС России подготовило видеоролик «Говорим про безопасность». В формате интервью со спасателем дети познакомятся с работой специалистов и ключевыми правилами безопасного поведения. Этот материал педагоги могут использовать на уроках или классных часах, а родители — для совместного просмотра с детьми и повторения важных тем. Видеоролик доступен на сайте олимпиады.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от «Учи.ру». Все участники соревнования получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата, а учителя — благодарственные письма.

Олимпиада организована образовательной платформой «Учи.ру» и МЧС России при участии ООО «Газпром межрегионгаз».