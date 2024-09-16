Всероссийская образовательная акция «Диктант здоровья» началась в Подмосковье 16 сентября

Всероссийская образовательная акция стартовала в Подмосковье 16 сентября. Школьники написали «Диктант здоровья» в Многопрофильной лингвистической гимназии № 33 в Мытищах. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина и телеведущая и комментатор телеканала «Матч ТВ» Наталья Кларк.

Сегодня школьники из 89 регионов России проверили свои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний.

«Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Также все желающие смогут проверить свои знания онлайн — пройдя тестирование на сайте Роспотребнадзора до 21 сентября», — рассказали в ведомстве.

Вопросы теста разработали научные эксперты проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

По итогам «Диктанта здоровья» участники получат памятные грамоты, а те, кто прошел онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

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