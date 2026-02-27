Всероссийская научно-практическая конференция прошла в лицее в Реутове
Всероссийская научно-практическая конференция «Первые ступени больших открытий» прошла 24 февраля на базе лицея в городе Реутов. Ученики Изобретариума стали победителями и лауреатами.
Как рассказали в региональном Минобразования, конференция стала площадкой для обмена опытом и обсуждения вопросов науки и образования.
Ученики Изобретариума представили 29 проектов и продемонстрировали свои достижения.
Победителями стали Александр Петров, Илья Зарифуллин и Юлия Макарова. В число лауреатов вошли Дмитрий Кошкин, Артем Железнов, Максим Колчев, Степан Красульников, Максим Ефимцев, Матвей Спиридонов и Иван Солженикин. Дипломы специальной номинации получили Дмитрий Лисичников, Валентина Узунова, Родион Данилов, Георгий Жоржоладзе, Всеволод Сорокин, Ярослав Сорокин и Мария Красаускас.
Конференцию провели при подержке военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения».